Su proposta del Sen. Laniece VdA esclusa da nuovi tetti spesa personale sanitari

La Valle d’Aosta, al pari delle altre regioni e province autonome che provvedono da sole al finanziamento del sistema sanitario, viene esclusa dall’applicazione dei nuovi tetti di spesa per il personale sanitario. Si ripristinano così le norme antecedenti l’ultima Legge di Bilancio, risolvendo una questione che avrebbe portato a sicuri contenziosi con lo Stato centrale e ribadendo soprattutto un importante principio di autonomia amministrativa, per una sanità calibrata sulle esigenze reali del territorio.

"Col provvedimento è stata poi corretta la norma che, per un errore tecnico - spiega il senatore della Valle d'Aosta Albert Laniece - aveva inizialmente escluso i cori dall’accesso ai fondi per le bande e i festival per il triennio 2020-22 e che ammontano complessivamente a 3 milioni di euro".

Il tutto frutto anche delle sollecitazioni del Gruppo per le Autonomie e alla collaborazione dei due Ministeri. "Un fatto importante per la nostra sanità e - spiega Laniece - per un settore centrale dal punto di vista della promozione culturale e delle tradizioni dei nostri territori".