POLITICAMERCATO2020: Chi lascia e chi viene eliminato; lascia la Russo e tolgono Cognetta

Seconda rinuncia di peso nel Movimento 5 stelle, in vista delle prossime elezioni regionali: dopo il consigliere uscente Luigi Vesan, anche la collega di gruppo Maria Luisa Russo annuncia oggi di non voler candidarsi. "Non ci sono per me le condizioni e la motivazione necessarie per rinnovare questo importante incarico pubblico", spiega su Facebook.

Maria Luisa Russo

Pur non facendo esplicito riferimento ai dissidi interni che stanno scuotendo in queste settimane i Cinque stelle valdostani, Russo tuttavia accusa: "La politica che ho visto in questi due anni scarsi di mandato è stata quasi esclusivamente basata su giochi di potere interni ed esterni al consiglio, fini a se stessi e non certo al raggiungimento di obiettivi a favore della nostra comunità".

Secondo la consigliera regionale "interessi personali, visibilità e invidie ancestrali: questi i principali motori dell'attuale agire politico valdostano, con una conflittualità interna alle singole forze politiche e tra i vari partiti davvero alta e senza regole".

Per le elzioni comunali di Aosta, la candidatura a sindaco di Aosta di Roberto Cognetta, oggi consigliere regionale di VdALibra, è durata meno di 24 ore; nemmeno il tempo per provare a vedere da lontano la fusciacca. La decisione di non candidare Cognetta è stata presa nella notte dai fondatori della nuova Lega Valle d’Aosta, Paolo Sammaritani, Nicoletta Spelgatti e Marialice Boldi.

La Lega pare essere in cortocircuito dopo avere perso anche il suo leader al Comune di Aosta, Etienne Andrione, già attached dell’allora presidente della Regione Nicoletta Spelgatti, che appreso della candidatura di Cognetta, alla quale aspirava pure lui, ha sbattuto la porta ed è approdato all’Alliance Valdotaine.