Charvensod: Approvata la ristrutturazione della scuola di Plan Felinaz

Il Comune di Charvensod investirà di 30 mila euro la progettazione del rifacimento della copertura del tetto e dei bagni nonché per il posizionamento di cappotto termico alla scuola Plan Felinaz, intervento finanziato dallo Stato con 300 mila euro. Il Consiglio comunale charvensolen, presieduto dal sindaco Ronny Borbey, ha anche approvato la convenzione per il progetto straordinario di lavori di utilità sociale nei Comuni dell’Unité des Communes valdôtaines du Mont-Émilius e la modifica al Regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno (agevolando il versamento dell'imposta da parte delle strutture ricettive).

Votata anche la prima variazione al Bilancio 2020/22 per inserire 50mila euro in entrata derivanti dal trasferimento statale per l'efficientamento energetico che saranno utilizzati per la sostituzione dei serramenti del Municipio.