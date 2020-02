CORONAVIRUS: L’influenza batte Coronavirus 520 a 7 casi nella partita giocata in Valle

Mentre giunge notizia che anche il test del settimo paziente sospettato di essere contagiato dal Coronavirus è risultato negativo, i vertici della Regione, della sanità e della Protezione civile, hanno interrotto il rito della conferenza stampa per dare nota sulla situazione.

Mauro Baccega

E’ stato fatto, presumibilmente, per evitare ulteriori allarmismi. Cosa buona; così bene ha fatto l’assessore regionale Bertschy a convocare il Consiglio per le Politiche del Lavoro con all'ordine del giorno l'analisi dei danni causati all’economia valdostana per la mala gestione, a livello nazionale, della comunicazione sull’epidemia.

Epidemia che risulta di gran lunga inferiore all’influenza dello scorso anno e e di quest’anno. Dai dati finora disponibili emerge che la stagione 2019-2020 è stata caratterizzata da un periodo iniziale di bassa incidenza, che si è protratto fino alla fine di dicembre 2019, e da un intensificarsi dell’attività virale con l’inizio del nuovo anno.

Nelle prime settimane del 2020, infatti, come ha spiegayo l’assessore regionale Mauro Baccega, l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è aumentata progressivamente fino al raggiungimento del picco epidemico nella quinta settimana del 2020 (dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020), con un livello pari a circa 13 casi per mille assistiti, valore che colloca la stagione in corso a un livello di “media intensità”.

Anche nella stagione 2019 il picco era stato raggiunto nella quinta settimana, ovvero a inizio febbraio, con un’incidenza pari a 14 casi per mille assistiti.

Come di consueto, anche sono state colpite soprattutto le età pediatriche. In particolare, emerge che l’incidenza per i bambini sotto i cinque anni in questa stagione ha raggiunto valori elevati simili a quelli osservati nelle due precedenti stagioni.

Il calcolo delle coperture percentuali vaccinali viene fatto a fine stagione dall'Istituto Superiore di sanità in Roma a fine maggio sulla base di un algoritmo e di tipologie di denominatori univoci a livello nazionale, questo per avere un dato uniforme e validato.