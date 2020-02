CORONAVIRUS: Prime disdette soggiorni in agriturismi valdostani

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, in atto nelle regioni vicine come Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna, sta facendo sentire anche in Valle d’Aosta i primi segnali negativi.

“In questi giorni stiamo registrando la preoccupazione di diversi soci, titolari di agriturismi, alle prese con le prime disdette delle prenotazioni” dichiara infatti Elio Gasco, direttore di Codiretti Valle d’Aosta.

Le strutture valdostane dislocate sul territorio, nonostante l’assenza al momento di contagiati, stanno ricevendo le prime chiamate per annullare, soprattutto dai turisti stranieri, i pernottamenti, i pranzi e le cene, oltre a vari momenti conviviali. “Il calo di presenze genererà, in termini economici, per gli agriturismi e per l’indotto, un grave danno” spiega ancora Elio Gasco.

Coldiretti Valle d’Aosta chiede, quindi, che venga predisposto, anche per queste importanti realtà del settore agrituristico, un piano di aiuti e di interventi che consenta il sostegno immediato alle imprese, attraverso sgravi fiscali, contributivi ed il rinvio di pagamenti, per dare una boccata d’ossigeno agli imprenditori, al fine di favorire una pronta ripresa dell’operatività del comparto. Nello stesso tempo Coldiretti Valle d’Aosta rassicura i consumatori che in questi giorni sono preoccupati per gli approvigionamenti di prodotti alimentari e in particolari di quelli freschi come latte, formaggi, carne, ortaggi e frutta.

“Le nostre aziende sono operative, proseguono normalmente a rifornire tutti i canali distributivi e le aziende turistiche dei loro prodotti agroalimentari. Saranno come sempre presenti nei mercati di Campagna Amica programmati sul territorio” sottolinea Alessio Nicoletta, Presidente di Coldiretti Valle d’Aosta.