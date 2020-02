Coronavirus; la Giunta regionale ha incontrato sindacati e Chambre

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha incontrato oggi i rappresentanti sindacali e i vertici della Camera di commercio per l'illustrazione delle misure per arginare la diffusione del Coronavirus.

"Al momento - ha ribadito il presidente della Regione, Renzo Testolin - non sono state attivate iniziative restrittive di alcun tipo in quanto, sul nostro territorio, non sono presenti casi conclamati. In ogni caso, come detto più volte dal Governo, le azioni da intraprendere da parte delle Regioni dovranno essere proporzionate alle reali necessità di sicurezza, principio al quale la Valle d'Aosta si è attenuta fin da subito, evitando interventi inopportuni".

I rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto di "dotare tutti i presidi e gli sportelli aperti al pubblico delle necessarie protezioni sanitarie e di una completa informazione agli operatori e agli utenti per quanto attiene alla prevenzione".