Uno sportello per il volontariato la più recente offerta della Cittadella dei Giovani

Apre alla Cittadella dei Giovani un nuovo servizio, lo sportello per il volontariato, che sarà in funzione dal mese di marzo. Uno spazio dedicato ai giovani tra i 14 ed i 29 anni per aiutarli a scoprire le opportunità offerte dal mondo del volontariato e dell’associazionismo della Valle d’Aosta, dove operano più di 100 associazioni. Lo sportello, aperto il giovedì dalle 14 alle 16, offrirà sia orientamento sia accompagnamento all’organizzazione di gruppi informali che vogliano avviare un’attività o proporre un progetto.

Aprirsi al mondo del lavoro e dell’Europa, così come a quello del volontariato, è fonte di grandi opportunità non solo dal punto di vista professionale ma anche umano e formativo. Per consentire ai giovani di sapersi muovere al meglio, all’interno della Cittadella dei Giovani sono presenti quattro sportelli in grado di ascoltare le esigenze di tutti ed aiutarli ad orientarsi ma anche aprendosi a proposte e progetti.

Lo sportello Mobilità giovanile offre informazioni sulle possibilità di andare all’estero in cerca di un’opportunità di crescita lavorativa o sociale, con un operatore presente tutti i lunedì, dalle ore 13 alle ore 15, presso il Front Office della Cittadella, per fornire tutte le informazioni sulle possibilità e le occasioni di volontariato, formazione e lavoro all’estero.

Per chi, invece, volesse candidarsi a fare un’esperienza con l’Eurodyssée, il programma di scambi internazionali rivolto ai giovani tra i 18 ed i 30 anni (in alcune regioni fino ai 35), che prevede un’esperienza di tirocinio della durata dai 3 ai 6 mesi in un altro Paese europeo con una borsa di studio, un operatore è a disposizione tutti i venerdì dalle 14.30 alle 17.30.

Se si è alla ricerca di un lavoro qui, ma non sa bene come muoversi o ha bisogno di saper valorizzare le proprie competenze e capacità nel curriculum vitae, lo sportello Orientamento formazione e lavoro è aperto tutti i martedì dalle 9 alle 12 e tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Gli sportelli della Cittadella dei Giovani sono anche a disposizione delle scuole per proporre alle classi o alle assemblee studentesche un incontro sull'orientamento e sulle possibilità che offrono i progetti di mobilità e l'Eurodyssée.