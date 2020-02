Con le ciaspole dell'Aido VdA alla scoperta del 'dono della montagna'

La montagna è un dono del Creato all'umanità e se questo è vero per tutti gli appassionati escursionisti e alpinisti, lo è ancora di più per chi delle 'uscite' in montagna può farne addirittura un modello di terapia salvavita. Lo sanno bene i vertici e i volontari dell'Aido VdA che ripropongono il quarto appuntamento del progetto 'Il Dono della Montagna', in collaborazione con l’associazione 'Forme vitali'.

La salute, il corretto stile di vita, l’attività fisica sono fondamentali per ognuno di noi ma soprattutto per i trapiantati e proprio per loro è stata organizzata, per le 9,30 di domenica 1 marzo una passeggiata alla riserva naturale Les Iles di Brissogne. Il ritrovo è alle ore 9,30 con la guida di Guide Trek Alps al parcheggio del Palafent in località Les Iles 1 a Brissogne.

Dopo il pranzo autogestito nel pomeriggio sarà disponibile il laboratorio di espressione creativa con Deborah Isoni: un’occasione per entrare in una dimensione intima e creativa dove la natura e l’arte si incontreranno per dialogare attraverso le emozioni, l’espressività e l’immaginazione dei partecipanti. E’ gradita la prenotazione all’indirizzo mail valledaosta@aido.it , mandando un messaggio o telefonando al 388.9513779 entro il 28 febbraio.

La quota di 10 euro a persona (con offerte speciali per le famiglie) sarà devoluta alle

associazioni per lo svolgimento delle attività formative e di sensibilizzazione.