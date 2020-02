Per emergenza coronavirus sindacati revocano sciopero scuola, continua stato agitazione

A causa dell'emergenza sanitaria l'iniziativa è stata revocata, tuttavia la mobilitazione delle organizzazioni sindacali scolastiche rimane attiva a tutti i livelli per i motivi che ai sindacati "preme comunque rivendicare, con l'auspicio che la Ministra stessa colga l'occasione, con analogo senso di responsabilità, per riaprire un tavolo di confronto al fine di risolvere le questioni che confliggono con le nostre richieste". I sindacati annunciano così la revoca della giornata di astensione dal lavoro.

"L’emergenza precari nella scuola - spiegano in una nota - ha assunto termini e dimensioni di una vera e propria patologia del sistema e va contrastata con decisione. L'intesa trovata a suo tempo tra sindacati e governo per l'avvio di un PAS che consentisse la successiva immissione in ruolo dei docenti è stata di fatto disattesa e ad oggi abbiamo sul tavolo un altro dispositivo di reclutamento, il concorso straordinario, approvato con Legge dello Stato".

A questo proposito i sindacati ritengono che "il bando di questo concorso debba contenere, nelle tabelle di valutazione dei titoli, tutti quegli accorgimenti e correttivi per valorizzare il più possibile il servizio prestato, minimizzando la componente aleatoria della selezione tramite il solo test a risposte multiple.

Rileviamo, inoltre, la grave esclusione dalla bozza di Bando del Concorso straordinario degli aspiranti con servizio nella scuola paritaria, che ad oggi non hanno nessun'altra occasione di abilitarsi, non permettendo loro la stabilizzazione/assunzione e rischiando in alcuni casi anche il posto di lavoro".

A beneficio della qualità e della professionalità di tutto il sistema di istruzione, pubblico e paritario, i sindacati ribadiscono che "il personale debba essere reclutato attraverso qualificati percorsi abilitanti e non già con soluzioni improvvisate, volte solo a tamponare e non a risolvere il problema".

All'emergenza precari si aggiungono il rinnovo del CCNL e l’incremento degli investimenti per l'istruzione. Finora, da parte di tutti i governi che si sono susseguiti negli ultimi anni.