A Nus il Codacons spiega come liberarsi dai debiti

E' in programma a Nus venerdì 28 febbraio dalle 20,30 alle 23 il secondo incontro oeganizzato dal Codacons VdA e rivolto alla popolazione valdostana per illustrare le modalità di accesso alla procedura di esdebitazione che consente, in particolari condizioni, la liberazione dei debiti non onorati. Questa legge è stata emanata non solo per prevenire il ricorso al credito usuraio, ma per dare al debitore la possibilità di ripartire senza essere perennemente inseguiti dai creditori.

L'evento è realizzato in convenzione con 'Sos - Sportello d orientamento sociale'; con l' Organismo di Composizione della Crisi-Occ abilitato presso il ministero di Grazie e Giustizia e con l'associazione 'Miripiglio Sos gioco d'azzardo'. L’Occ è un ente indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi. Gli esperti illustreranno le finalità della Legge 3 del 2012 ovvero la cosidetta 'Antisuicidi' e spiegheranno la definizione di sovraindebitamento nonchè i criteri per essere ammessi alle procedure di esdebitazione.