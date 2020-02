Aosta: Sindaco e vice sindaco rinunciano alla corsa di Piazza Deffeyes

Fulvio Centoz e Antonella Marcoz, sindaco e vice sindaco di Aosta non si candideranno alle regioni del 17 aprile. Infatti avrebbero dovuto dimettersi dalla carica entro ieri. Non avendo fatto è evidente che pensano, forse, ad un nuovo mandato all'Hotel de la Ville; ma è certo che non correranno più assieme.

L'Uv, infatti, memore degli errori compiti nel 2015 quando non candidò nemmeno un consigliere uscente, avrebbe puntato gli occhi sull'assessore all'Ambiente, Delio Donzel, che ha imposto con successo la raccolta differenziata.