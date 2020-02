CORONAVIRUS: Le Sardine preoccupate per sciacallaggio mediatico

Uno dei punti programmatici del movimento delle Sardine verte su una comunicazione ed un’informazione che “si avvicini alla realtà” attraverso “messaggi fedeli ai fatti”.

"L’attuale crisi emergenziale dovuta alla diffusione del coronavirus - spiega una nota del movimento - si sta caratterizzando, invece, per un utilizzo dei social media, ma non solo, improntato, molto spesso, ad un’alimentazione di fobie e paure anziché informazioni corrette sulla delicata situazione". Il gruppo Sardine Valle d’Aosta si dichiara “preoccupato di un modo di agire che non trova giustificazione se non in uno strumentale sciacallaggio mediatico fine a se stesso”.

In tal senso le sardine valdostane confermano il loro impegno per censurare sulle proprie pagine social ogni comunicazione volta ad alimentare, attraverso notizie false, un clima divisivo e una psicosi ingiustificata. In ciò convinti che il ritrovare quel senso di comunità che emerge nei momenti più difficili, può essere viatico per un cambiamento concreto e reale. “Abbiamo – spiegano - una grande responsabilità e una grande occasione. Le sardine valdostane si impegneranno per non sprecarla”.