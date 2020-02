Per la Festa della Donna visite ginecologiche menopausa gratuite

In occasione della Giornata Internazionale della Donna all'ospedale Beauregard di Aosta sono previste visite gratuite sulla menopausa. L'iniziativa - denominata "H-Open Weekend Onda" - si svolgerà venerdì 6 marzo dalle 8 alle 13. A promuoverla è stato l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) che ha invitato gli oltre 200 ospedali insigniti dai Bollini Rosa ad erogare servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile. Le prenotazioni devono essere effettuate da lunedì 2 marzo, dalle 8 alle 13:00, tramite l'ambulatorio del reparto di Ginecologia (0165-545464).

"L'obiettivo dell"Open Weekend" - spiegano gli specialisti dell'Osservatorio Onda - è di sensibilizzare le donne sulle problematiche ginecologiche che caratterizzano le diverse fasi della vita femminile, in particolare il periodo della menopausa, in cui avvengono profonde modificazioni non solo fisiche ma anche psico-emotive". (ANSA).