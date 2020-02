Nuovi impianti viticoli, presentazione domande entro il 31 marzo

Potranno essere presentate fino alla mezzanotte di martedì 31 marzo le domande per le autorizzazioni di nuovi impianti viticoli in Valle d'Aosta. Le richieste potranno essere inoltrate in modalità telematica nell’ambito del Sistema informativo agricolo-Sian, oppure recandosi all’Ufficio Produzioni vegetali dell’assessorato regionale dell'Agricoltura a Saint-Christophe, in località La Maladière 39, aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14 e su appuntamento gli altri giorni (per informazioni 0165 275212).

I richiedenti dovranno avere il fascicolo aziendale validato dal centro di assistenza agricola di competenza, dal quale dovrà risultare una superficie aziendale in conduzione pari o superiore a quella richiesta per i nuovi impianti.