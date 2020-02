Gratuito per i valdostani tratto A5 Aosta Est-Aosta Ovest

Resta 'tangenziale' e gratuito, per i residenti valdostani, il tratto della A5 tra l'Autoporto e Aymavilles. La Giunta regionale ha infatti confermato fino al 31 dicembre il Protocollo d’intesa con la Società Autostrade Valdostane-Sav spa e la Raccordo Autostradale Valle d’Aosta-Rav.

Si tratta di un provvedimento "per la definizione di una procedura a titolo sperimentale - si legge in una nota della Regione - volta a razionalizzare i movimenti dei veicoli in autostrada tra i comuni della Plaine di Aosta ai fini di una maggiore fluidità e sicurezza dei traffici e di un contenimento del disagio ambientale".

L'impegno di spesa complessivo è di 226 mila euro. La procedura prevede per i residenti valdostani la liberalizzazione del pedaggio nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Aosta Est (casello Autoporto di Pollein) e Aosta Ovest (casello di Aymavilles) e viceversa "per razionalizzare i flussi di traffico ai fini di una maggiore fluidità e sicurezza della circolazione, nonché della diminuzione delle relative emissioni inquinanti, come previsto dal Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell’aria".