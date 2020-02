Coronavirus: Un valdostano ricoverato in isolamento per sospetto contagio

Sono in corso i test clinici urgenti per un valdostano ricoverato da questa mattina all'ospedale Parini di Aosta per un sospetto contagio da Coronavirus. Lo ha riferito il presidente della Giunta, Renzo Testolin, durante una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza sanitaria in Valle.

L'uomo è stato posto in isolamento nel reparto di malattie infettive del 'Parini'; si è presentato spontaneamente alla tenda allestita dalla Protezione civile all'ingresso del Pronto Soccorso, manifestando problemi respiratori acuti e febbre; i suoi familiari si trovano in isolamento volontario nella loro abitazione. Sono in corso accertamenti per stabilire se l'iomo ha recentemente avuto contatto con persone provenienti da focolai di contagio in Lombardia o in Veneto.