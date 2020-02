CORONAVIRUS: Presidente Testolin, 'Valuteremo possibili danni economici a settori commerciali valdostani'

"Le istanze dei commercianti, degli albergatori e di altre categorie professionali valdostane in merito a danni economici derivanti dal coronavirus saranno sottoposte al Governo Conte se e quando riceveremo richieste precise in tal senso dalle diverse associazioni ed enti di categoria". Lo detto oggi il Presidente della Giunta, Renzo Testolin, nella sede della Protezione civile - rispondendo alle sollecitazioni in particolare di Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA - durante la consueta conferenza stampa pomeridiana sugli aggiornamenti della situazione in Valle rispetto al possibile contagio da coronavirus.

"Attualmente è importante, fondamentale mantenere le risorse necessarie per gestire l'emergenza - ha spiegato Testolin - ovvero i fondi per le attività sanitarie, la logistica e i volontari - ovviamente l'Amminstrazione regionale è consapevole delle tante disdette negli alberghi valdostani e della difficoltà per commercianti, artigiani e industrie a reperire forniture; se vi saranno ripercussioni negative sul piano economico cercheremo di intervenire ma per ora percorsi e risorse per questo tipo di problema non sono ancora stati individuati; la situazione in Valle d'Aosta fortunatamente è ben diversa rispetto alla crisi che stanno attraversando Lombardia, Veneto e Piemonte".

Per il Presidente, il territorio ha la necessità di essere gestito in maniera omogenea, con iniziative calibrate sulla situazione specifica. Per quanto attiene alle diverse ordinanze finora emanate, Testolin ha sottolineato come la Valle d’Aosta, non avendo al momento situazioni conclamate sul territorio, abbia mostrato un comportamento virtuoso, attenendosi e, in qualche modo, anticipando, le indicazioni della circolare esplicativa che dovrebbe essere inviata a breve a tutte le regioni per raccomandare chiarezza evitando iniziative che potrebbero essere controproducenti sia dal punto di vista dell'impatto emotivo sulla popolazione sia dal punto di vista economico e sociale, con evidenti ripercussioni sul nostro sistema produttivo.

Durante la conferenza stampa è stato confermato che sino ad oggi tutti i casi sospetti sono risultati negativi al test del coronavirus e che il monitoraggio nei comuni è costante. Quanto a una famiglia valdostana di tre persone messa in quarantena nell'ambito delle misure di sicurezza per l'emergenza, l'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega, ha confermato che "tutti sono in buone condizioni fisiche, sono asintomatici e sono stati sottoposti all'isolamento precauzionale solo perchè sono transitati nelle scorse settimane in una zona colpita dal virus".