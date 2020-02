Gressoney St.Jean: L'azzurro Francesco De Fabiani sostiene petizione contro chiusura seggiovia

"No alla chiusura dell'impianto di Weissmatten a Gressoney-Saint-Jean": è questo lo slogan della petizione avviata dagli abitanti e dagli operatori economici del paese della Valle del Lys e fatta propria dal campione azzurro di sci di fondo Francesco De Fabiani. L’impianto, già oggetto di alcune interpellanze in seno al Consiglio regionale, rischierebbe la chiusura a causa della volontà della MonterosaSki di non procedere alla onerosa revisione ventennale dell'impianto, in programma per la prossima estate e indispensabile per la prosecuzione del servizio della seggiovia.

Francesco De Fabiani

Oltre ad aver lanciato una sottoscrizione di firme sul sito chanche.org, i promotori dell'iniziativa hanno anche allestito numerosi punti di raccolta firme a Gressoney-Saint-Jean e nella vicina Gressoney-La-Trinité. Oltre a firmare la petizione, per la salvaguardia della seggiovia Francesco De Fabiani è intervenuto anche con un post sulla sua pagina Facebook: "Weismatten non può e non deve chiudere".