PAPA: Mediterraneo cantiere di pace

Nella mattina di domenica 23 febbraio Papa Francesco sarà a Bari e, in quella Puglia che, quasi rispondendo a una vocazione radicata nei secoli, si protende come un ponte sul mare, presiederà la sessione conclusiva dell’incontro di riflessione e di spiritualità «Mediterraneo frontiera di pace».

Giunto in elicottero, il Pontefice incontrerà nella basilica di San Nicola i vescovi cattolici provenienti da tutti i Paesi che si affacciano sul Mare nostrum. Da loro riceverà i risultati del prezioso confronto che, per quattro giorni, li ha visti impegnati sulle sfide della trasmissione della fede e del rapporto dei credenti con le diverse componenti della società. E a loro, artigiani di pace in questa zona cruciale del mondo, rivolgerà il discorso conclusivo dell’incontro.

Al termine, dopo aver reso omaggio alle reliquie di san Nicola, il Papa si trasferirà in corso Vittorio Emanuele ii dove celebrerà la messa domenicale e, con tutti i fedeli della città, reciterà la preghiera dell’Angelus.Stiamo vivendo in questi giorni (19-23 febbraio), a Bari, l’incontro di riflessione e spiritualità «Mediterraneo frontiera di pace», con i vescovi delle Chiese che si affacciano su questo grande mare. Domenica 23, Papa Francesco incontrerà i delegati nella basilica di San Nicola, insieme ai vescovi italiani qui convenuti negli ultimi due giorni.

E celebrerà, in conclusione, la santa messa al centro della città con una corale partecipazione di popolo.Si potrebbero enucleare tre sfide fondamentali che spingono i credenti, uomini e donne che Dio da sempre ama, ad assumere un impegno responsabile di fronte alle emergenze e ai conflitti che si consumano all’interno del mare Mediterraneo. Anzitutto il Mediterraneo rappresenta una comune casa dei popoli. Il venerabile Giorgio La Pira, negli anni della guerra fredda, convocò a Firenze i Convegni per la pace e la civiltà cristiana e poi i Colloqui mediterranei. Il punto di partenza era quello dell’inadeguatezza della guerra a risolvere i conflitti e della inevitabilità del negoziato: l’unica strategia capace di governare l’epoca della decolonizzazione e della presa di coscienza della fondamentale comunanza di destino dei popoli.

La Pira ebbe interlocutori di alto livello come il presidente del Senegal Leopold Senghor, e molti altri. Il suo insegnamento ha ispirato il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, nella promozione di questo grande evento ecclesiale di Bari.In secondo luogo, il mare sulle cui rive sono sorte le prime civiltà in Oriente e in Occidente, è un paradigma della fratellanza universale. Per il “sindaco santo” «il fiume storico della storia avanza irreversibilmente, anche se attraverso anse dolorose, verso la foce della pace, unità e promozione dei popoli. Questo è il punto assiomatico, la stella polare che deve diventare la politica degli Stati in questa fase finale (atomica, spaziale, ecologica, demografica) nel mondo».

Infine, in una prospettiva più squisitamente religiosa, il Mediterraneo ci vede fratelli in nome di Dio. Per La Pira la radice comune per gli ebrei, i cristiani e i musulmani è Abramo. Il Mediterraneo, quindi, è il «grande lago di Tiberiade». Le «nazioni col lago che esse circondano, costituiscono l’asse religioso e civile attorno a cui deve gravitare questo nuovo Cosmo delle nazioni: da Oriente a Occidente si viene qui (...). L’edificio della pace si costruisce cominciando, in certo modo, da qui».

Ritengo che la scelta di Bari per vivere questo evento parta da questa intuizione. Come non richiamare le parole pronunciate da Papa Francesco, sempre a Bari, il 7 luglio 2018, durante l’incontro di preghiera e riflessione con i capi delle Chiese e delle comunità cristiane per la pace in Medio Oriente: «Qui (a Bari) riposano le reliquie di San Nicola, Vescovo dell’Oriente la cui venerazione solca i mari e varca i confini tra le Chiese (...). Qui contempliamo l’orizzonte e il mare».Ecco perché Bari si aggiunge alle «città misteriose ed eterne» citate da La Pira, che vivono lungo le rive del Mediterraneo, e diventa sempre più «cantiere di pace». (di Francesco CacucciArcivescovo di Bari-Bitonto)