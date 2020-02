Domani martedì 25 febbraio saint Victorin

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 26 febbraio

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per il conferimento delle Ceneri

Giovedì 27 febbraio

Visita ai sacerdoti

Venerdì 28 febbraio

Aosta, Sala BCC - ore 20.45

Partecipazione alla Conferenza di fratel Michael Davide Semeraro

Le Messager Valdotain ricorda martedì 25 febbraio saint Victorin

La Chiesa celebra Beata Cecilia Domenicana

Nelle Vite del Razzi, unica fonte da cui dipendono tutti gli altri bio­grafi, si trovano le seguenti notizie : dopo otto anni di matrimonio, d'accordo col marito, che si fece domenicano, Cecilia entrò nel monastero ferrarese del­le Domenicane di S. Caterina martire, dove tra­scorse trent'anni di vita ascetica. Fu tre volte priora, amata dalle suore per la sua « humanità, modestia et prudenza ». Morì poco dopo una cele­ste visione avuta nel Natale 1511. «Dopo la sua morte seguirono alcuni miracoli i quali per brevità si lasciano » ; la commemorazione ricorre il 25 feb­braio.

Il sole sorge alle ore 7,16 e tramonta alle ore 17,59.