La festa continua, Verrès conferma gli appuntamenti di Carnevale

Il Carnaval Historique de Verrès, tramite il suo comitato organizzatore conferma il regolare svolgimento della manifestazione nella giornata di lunedì 24 e martedì 25 febbraio come da programma.

Lunedì alle 20,30 al Castello si svolge cena di gala per partecipare alla quale è obbligatorio l’abito da sera, cena che è accompagnata dall’intrattenimento musicale del quartetto d’archi Ensemble Aonie. Alla cena segue la serata danzante di gala (ingresso 40 euro senza consumazione) con Djset La Pecora Nera) e a mezzanotte ve in scena la tradizionale rappresentazione di Una partita a scacchi di Giuseppe Giacosa. A legare il programma di lunedì a quello di martedì oltre alla rappresentazione teatrale provvede lo spettacolo di burlesque con la Burlesque Starlet Bianca Nevius.

L’ultimo giorno di carnevale riparte alle 11.30 con l’esibizione dei Pifferi e Tamburi di Arnad in Piazza René de Challant e la successiva distribuzione alla popolazione di polenta, saucisses et fisous, in piazza Chanoux. Il Gran Corso di Gala “Maschere e Folklore delle Alpi” con la Châtelaine e il corteo storico parte alle 14,30. Partecipano alla sfilata gruppi folkloristici e mascherati, carri allegorici e bande musicali.

La festa finisce con il Veglionissimo di chiusura al Castello di Verrès, dalle 22,30 con un ballo in maschera (ingresso 15 euro consumazione compresa) e la premiazione della maschera e del gruppo mascherato più belli.