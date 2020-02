POLITICAMERCATO 2020: Trattative dai postfascisti al rinascimento

Caro Piero, ho appena letto di essere annoverato tra i partecipanti alla presentazione del terzo polo, con forte connotazione sovranista, che ha come capitana la Presidentessa del Consiglio Regionale la dott.ssa Emily Rini.

Come tu ben sai la mia lunga militanza nel Partito Socialista di Nenni, Pertini, Brodolini, Giacomo Mancini e Craxi è incompatibile con quello schieramento. Sono ancora iscritto Partito Socialista anche se da tanti anni non ricopro cariche pubbliche, lo spettacolo penoso a cui la classe politica attuale ci fatto assistere, nostro malgrado, qualche riflessione la sto maturando.

Ti ringrazio con i migliori saluti.

Giovanni Domenico Aloisi Socialista ed Autonomista.

Uno sfortunato caso di omonimia ha tirato i ballo l’esponente socialista quando il riferimento era a Domenico Aloisi, l’ex consigliere regionale dell’Msi coprotagonista del golpe ai danni dell’Uv.

Era il 1990 quando al fianco di Gianni Bondaz Domenico Aloisi contribuì a relegare all’opposizione l’Uv. Esperimento finito con finito in malo modo per via di una vicenda giudiziaria che portò alla condanna dei golpisti che ribaltarono il già allora Presidente della Regione, Augusto Rollandin.

Domenico Aloisi sarà in campo nella squdra di Forza Italia Fratelli d’Italia Front Valdotain Pour Notre Vallée Area Civica per volontà di Ignazio La Russia che lo ha convinto a scendere in campo con la fascia di cocapitano con Emili Riny nella squadra Fi, FdI, Fv, PnV e Ac.

Giovanni Aloisi, il socialista per intenderci, scenderà in campo come capitano non giocatore. Tant’è che ha già deciso di lasciare al palo il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, chiedendo la discontinuità, peraltro già decisa dalla Vice sindaca Antonella Marcoz che tenterà di entrare nella nazionale di Piazza Deffeyes. A guidare la squadra per il Comune di Aosta potrebbero essere Gianni Nuti, un uomo di scienza e cultura di ampie vedute. Con lui Titti Forcellati già in predicato per essere convocato nelle elezioni del 2018.

Politicamercato 2020 ha subito un rallentamento per i festeggiamenti del carnevale e l’imperversare del coronavirus che potrebbe anche causare il rinvio delle elezioni per evitare contagi e contaminazioni già presenti in tante formazioni.In tanti fanno voti perché le elezioni regionali vengano rinviate.

Ad animare politicamercato 2020 ci ha pensano una nuova formazione capitanata da Giovanni Girardini e con Gabriele Accornero, general manager. Il progetto della formazione è ambizioso; lo dice la ragiona sociale sociale: “Rinascimento Aosta’ e dio sa quanto Aosta del dopo Centoz ha bisogno di rinascere e tentare di salire nelle serie superiori.

Con capitan Girardini ci saranno alla presentazione prevista per venerdì 28 febbraio alle ore 11,30 presso l’Hotel Bus di Aosta in Via Malherbes 18/A, ci saranno Roberta Balbis, presidente dello Zonta Aosta e l’avvocato Andrea Balducci.