POLITICAMERCATO 2020: L’artista Gabriele Maquignaz abiura l’Uv e si converte al leghismo

La settimana scorsa è stata pregna di novità e colpi di scena nel politica mercato 2020. Ma a tenere banco è stato l’annuncio sui social dell’artista di Cervinia Gabriele Maquignaz, comproprietario della Gran Becca. “La Valle d’Aosta – ha scritto nel post – ha bisogno di un grande cambiamento”.

E lui ha iniziato a cambiare annunciando la sua decisione di votare Lega dopo aver avuto rapporti ravvicinati con avvicinatosi molto all'Union Valdôtaine Progressiste.

Tanta gente conosciuta, tanti ex e tanti tentennanti anche all’apertura della campagna elettorale di Forza Italia dove si sono visti gli ex coordinatori regionali di Forza Italia, Giorgio Bongiorno e Massimo Lattanzi, il neo portavoce valdostano di Fratelli d'Italia, Alberto Zucchi, insieme al già consigliere regionale Domenico Aloisi, esponente di primo piano e della prima ora del MSI, e al consigliere al Comune di Aosta, Lorenzo Aiello, e André Lanièce.

L’ex consigliere vice presidente del Consiglio ha voluto smentire le voci circa una sua eventuale candidatura nella Lega, confermando quindi la solidità del sodalizio con la Rini. Ma è certo che non si candiderà in FI. Per bilanciare l’acquisto della Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e PnV - Area Civica - Front Valdôtain, ha fatto con Front Valdôtain un’interessante proposta a Massimo Chatrian già assessore comunale al turismo di Valtournenche. E sempre nella coalizione di centro, il consigliere comunale di Aosta Lorenzo Aiello ha abiurato CasaPound e si è convertito a melonismo aderendo a Fratelli d’Italia. Sembrano invece fuori dalla Politicamercato 2020 i movimenti autonomisti presi in contropiede dalle elezioni anticipate.

E proprio chi le elezioni, almeno a parole le invocavano un giorno sì e l'altro pure, come Mouv', Vdalibra e Adu paiono in difficoltà a mettere in campo la squadra.

Il Mouv pare puntare decisamente al Comune di Saint Vincent con Luciano Caveri, candidato sindaco al quale piace giocare facile se gli contrappongono Mario Borgio. A sinistra para ormai certo la formazione della rappresentativa DemReCi (Pd, Rete Civica). L’accordo eviterà al Partito di Sara Timpano di raccogliere le firme e fare la figuraccia di non riuscirci.