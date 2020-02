Courmayeur: Stefano Lunardi nominato consigliere nel CdA CSC

Nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio si è tenuta l’assemblea societaria del Centro Servizidi Courmayeur Srl.

In tale occasione è stato nominato il terzo componente del CdA della società in house del Comune, a totale partecipazione pubblica. Si tratta del commercialista Stefano Lunardi, originario di Genova. Laureato in Economia e Commercio, Lunardi ha alle sue spalle una lunga esperienza del campo dellaconsulenza societaria per temi di governo societario, sistema di controllo interno, operazionisocietarie straordinarie, consulenza contabile e fiscale.

Ha svolto inoltre attività di consulenzain materia societaria, contrattuale e fiscale in operazioni di fusione, acquisizione,conferimento, scissione, joint venture contrattuali, iniziative consortili, etc. Il Dott. Stefano Lunardi affiancherà l’ingegnere Lucio Furlani, nominato presidente del CdA, e la dottoressa Chiara Cristoforetti.