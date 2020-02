CORONAVIRUS: Negativi al test tre 'casi sospetti', attesa per altri tre tamponi - VIDEO

L'allerta resta alta, le misure di prevenzione e igiene sono caldeggiate dai medici e dagli amministratori pubblici, ma per il momento in Valle d'Aosta non vi sono casi positivi al Coronavirus.

"Ad oggi tre dei sei casi sospetti per i quali abbiamo inviato i tamponi all'ospedale Sacco sono risultati negativi al test e per gli altri tre attendiamo i risultati nelle prossime ore" ha detto Luca Montagnani, direttore del Dipartimento di emergenza dell'Usl della Valle d'Aosta, durante la conferenza stampa organizzata oggi alle 18 nella sede della Protezione civile valdostana. Stamattina i casi erano cinque, un sesto si è aggiunto nel primo pomeriggio. Due pazienti sono in isolamento domicilare, un terzo è ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Aosta.

Nel corso della conferenza stampa Pio Porretta, direttore della Protezione civile valdostana, ha messo in guardia contro sedicenti incaricati Usl, "autentici truffatori - ha spiegato Porretta - che bussano alle porte proponendo a pagamento l'esame del tampone. Si tratta di delinquenti che devono essere respinti sulla soglia di casa e segnalati alle Forze dell'ordine".

Nei video seguenti alcuni momenti salienti della conferenza stampa