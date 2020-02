CORONAVIRUS: A Ivrea anche i funerali soggetti a limitazioni; uffici chiusi

In riferimento all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Piemonte in merito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 (nuovo coronavirus) si comunica che in Ivrea saranno chiusi al pubblico fino a sabato 29 febbraio 2020 compreso, salvo reiterazione dell'ordinanza suddetta:

- gli istituti e luoghi della cultura quali il Museo Civico P. A. Garda e la Biblioteca Civica C. Nigra

- la piscina comunale, le palestre e gli impianti sportivi comunali

- i centri di aggregazione giovanili e per anziani comunali Gli altri uffici comunali saranno invece regolarmente aperti a partire da mercoledì 26, successivamente alle chiusure già previste in occasione dello Storico Carnevale di Ivrea che restano in vigore.

La popolazione è comunque invitata a recarsi direttamente agli sportelli solo se strettamente necessario. E' preferibile prendere appuntamento con gli uffici facendo riferimento ai contatti presenti sul sito, al fine di evitare l'aggregazione di un numero eccessivo di persone in spazi ristretti.

I funerali verranno autorizzati a partire da mercoledì 26 febbraio ed in forma strettamente privata, senza soste intermedie, suggerendo la partecipazione dei soli parenti stretti. Per quanto non specificatamente sopra indicato è possibile consultare l'ordinanza succitata Ulteriori provvedimenti e misure saranno tempestivamente comunicati.