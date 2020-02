Arrestati due sinti torinesi per furti ad Aosta

Per furto aggravato la polizia ha arrestato Giuseppina Argenta, di 55 anni e il convivente Adriano Decolombi, di 54 anni, entrambi residenti a Villafranca, nel torinese e di origine sinti. Secondo gli inquirenti sono gli autori di un doppio furto in abitazione avvenuto ad Aosta ai danni di due anziani. Il bottino complessivo era stato di circa 70 mila euro tra denaro in contanti e oggetti preziosi.

"I due avevano un preciso modus operandi - ha spiegato Eleonora Cognigni, responsabile della squadra mobile - ovvero carpivano la fiducia degli anziani e con banali scusi cercavano di entrare nelle loro case dove rubavano denaro e preziosi. Per individuarli sono state fondamentali le telecamere di videosorveglianza e i confronti sulle celle telefoniche".