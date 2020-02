Baroni nelle società partecipate

Cosa sarebbe Gressoney-Saint-Jean senza l'impianto di Weissmatten? Non sono bastate le audizioni nelle commissioni consiliari, le polemiche e gli attacchi di alcuni consiglieri di opposizione a fermare il Governo regionale nel rinnovare la scelta di Munari al vertice della Monterosa Ski. Certo, i più diranno che c'è un Consiglio di Amministrazione a controllarlo, guidato da persone di esperienza e che rappresentano il territorio.

Ma la volontà di chiudere quell'impianto strategico resta tutta sua e sarà un colpo al cuore turistico della Valle dei Walser. Speriamo che la comunità locale si sollevi tutta unita per dire "NO". Ma si sa, Munari godrebbe la fiducia maxima di chi ancora oggi al vertice dell'assessorato ai trasporti piantò il coltello sul tavolo della Giunta per trovare una soluzione e rinnovarne la carica. Ricordiamocelo tutti.

Tuttavia, ha senso questo modo di agire fin troppo interessato? Non si sa, anche se oggi il barone della Monterosa Ski avrebbe un interesse in più per poter raggiungere Gressoney-Saint-Jean con gli sci, ma forse anche questo proprio non gli basta e lui va avanti. Altra partecipata, altro baronetto. Girano voci di lettere di licenziamento nel gruppo CVA di chi in questi ultimi anni ha provato a mettere in dubbio o fornire una alternativa alla gestione dell’ Amministratore delegato.

Una ragionata scelta aziendale di ristrutturazione degli organici oppure l'ennesima epurazione di chi aveva simpatie per qualcuno che cadde sulle turbine cinesi?

Abbiamo un patrimonio aziendale pubblico importantissimo rappresentato dalle tante società partecipate (anche forse troppe) che negli anni hanno contribuito allo sviluppo di un sistema socialisteggiante in salsa valdostana oggi non del tutto sostenibile, e non soltanto per colpa dei tempi, ma anche di baroni e baronetti figli della politichina locale dura a morire che per il momento pensa ancora di fare il bello e brutto tempo.