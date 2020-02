GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

La Giunta regionale della Valle d’Aosta si è riunita sotto la Presidenza di Renzo Testolin. Questi i principali provvedimenti adottati:

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha confermato sino al 31 dicembre 2020 lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta, la Società Autostrade Valdostane – S.A.V. S.p.A. e la Raccordo Autostradale Valle d’Aosta – R.A.V. S.p.A., per la definizione di una procedura, a titolo sperimentale, atta a razionalizzare i movimenti veicolari di transito, interessanti i Comuni della “Plaine”, per una maggiore fluidità e sicurezza dei traffici e un contenimento del disagio ambientale. L’impegno di spesa ammonta a 266 mila 600 euro.

L’Esecutivo ha inoltre attribuito alla struttura competente in materia di qualità dell’aria dell’Assessorato all’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale il monitoraggio tecnico e amministrativo della misura di riduzione delle emissioni inquinanti in relazione a quanto previsto dal Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell’aria fino al 2024.

L’Esecutivo regionale ha approvato la costituzione di parte civile della Regione autonoma Valle d’Aosta, individuata, unitamente ad altri Enti pubblici, quale persona offesa nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria a seguito dell'indagine "Altanum" della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo calabrese per reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e omicidio, che vede tra gli imputati anche soggetti residenti in Valle d’Aosta e delitti commessi anche in Valle d’Aosta. La difesa della Regione è stata affidata all'Avvocatura interna.

Le Gouvernement régional a approuvé l’organisation de la 45e « Rencontre Valdôtaine », qui se déroulera à Arnad, le dimanche 9 août 2020, pour un montant total de 59 mille 880 euros.

FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Il Governo regionale ha concesso due mutui a tasso agevolato a valere sui fondi di rotazione a favore dell’impresa industriale Gps Standard Engineering S.R.L., per un importo di 93 mila 750 euro pari al 75 per cento della spesa ammessa, e dell’impresa industriale Touchware S.R.L., per un importo di 57 mila 586 euro, pari al 75 per cento della spesa ammessa.L’Esecutivo regionale ha approvato la concessione di contributi in conto capitale per l’acquisto di macchinari innovativi a favore delle imprese Borney Christian e Lavanderia Industriale S.A.S. di Vierin Virgilio, per un importo complessivo di 172 mila 498 euro.

AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI

La Giunta regionale ha autorizzato un servizio di trasporto pubblico occasionale, gratuito per l’utenza, in concomitanza con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, a La Thuile, nei giorni 29 febbraio e 1° marzo 2020, per una spesa complessiva di 4 mila 829,73.

ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA E POLITICHE GIOVANILI

Il Governo regionale ha approvato la realizzazione di attività volte alla promozione, tra le giovani generazioni, dei valori della Memoria, della Resistenza e della Liberazione. I progetti coinvolgeranno docenti e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione, dal 2 all’8 aprile 2020, a Praga/Terezin e Cracovia/Auschwitz, e dal 4 al 15 maggio 2020, a Perloz, per una spesa complessiva di 35 mila euro.

L’Esecutivo regionale ha approvato l’assegnazione di finanziamenti straordinari alle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione vincolati alla realizzazione di iniziative di ampliamento dell’offerta educativa, per un importo di complessivo 21 mila 500 euro.

Il Governo regionale ha approvato il trasferimento alle Istituzioni scolastiche regionali secondarie di secondo grado di fondi vincolati per la realizzazione di interventi didattico-educativi di recupero, aventi carattere obbligatorio, per l’anno 2020. L’impegno di spesa ammonta a 90 mila euro.

La Giunta regionale ha approvato la realizzazione di azioni di supporto alla didattica delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado della Regione da parte del Centro risorse per la didattica delle lingue – Centre ressources pour la didactique des langues - per il potenziamento dei livelli di istruzione degli studenti, per una spesa complessiva di 20 mila euro

.Le Gouvernement régional a approuvé l’adhésion de l’Assessorat de l’Education, de l’Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse à l’Association des organismes certificateurs en Europe (Associations of language testers in Europe – ALTE). La somme de 7 mille 500 euros est réservée aux fins du versement de la cotisation à ALTE et de la participation du dirigeant technique de l’Assessorat aux initiatives de formation organisées par ladite association.

L’esecutivo regionale ha approvato l’organizzazione della fase regionale del Rallye mathématique transalpin, destinata agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Regione, per una spesa complessiva di 5 mila 700 euro.

Il Governo regionale ha approvato l’organizzazione di una manifestazione sulla robotica educativa, destinata ai docenti e agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Regione, da svolgersi mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2020, a Saint-Vincent, per una spesa complessiva di 6 mila 500 euro.

TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

La Giunta regionale ha approvato il bilancio di previsione dell’Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, per l’esercizio finanziario 1° gennaio/31 dicembre 2020, e ha assegnato all’Office un fondo annuale per l’anno 2020 di importo pari a 3 milioni 320 mila euro.

L’Esecutivo regionale ha approvato il Piano Operativo Annuale (POA) per l’anno 2020 dell’Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo, predisposto dal Direttore generale dello stesso di concerto con l’Assessorato Turismo, dando atto che al finanziamento e all’attuazione del POA provvederà l’ente Office, attraverso il proprio bilancio di previsione.

Il Governo regionale ha concesso un contributo di 4 milioni 50 mila euro, per l’anno 2020, a favore della Fondazione per la formazione professionale turistica.