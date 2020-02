74° anniversario dell’Autonomia 72° anniversario dello Statuto speciale Festa della Valle d’Aosta

Dopo i discorsi ufficiali del Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali, del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, sono stati premiati, con le seguenti motivazioni gli Amis de la Vallée d’Aoste:

Patrick-Alain Bertoni

Connaître l'histoire pour raconter le territoire, ses aspirations et ses identités. Patrick-Alain Bertoni a consacré sa vie de journaliste à collectionner des épisodes de la petite et de la grande histoire de la Savoie et des régions françaises, puis à les faire connaître, tout en posant un regard particulier sur la Vallée d'Aoste : son affection pour « l'autre côté du Mont Blanc » a su renforcer les liens par-delà la frontière, sur les traces d'une amitié ancienne qui transcende le temps.

Kílian Jornet i Burgada

Le défi incessant par rapport à soi-même, le désir constant de s'améliorer et la force d'imaginer de nouveaux objectifs : à l’origine de tout cela, chez Kílian Jornet i Burgada, il y a les émotions. Une passion irrésistible pour la montagne, qui se transforme en un espace où se découvrir et apprendre à se connaître. Ses exploits sur les sommets de la Vallée d'Aoste vont au-delà de ses résultats sportifs exceptionnels et deviennent emblématiques d’une nouvelle manière de concevoir l'alpinisme et la course en montagne.

Don Stefano Cerri

Essere strumento di scoperta: mettendosi al servizio di questa idea, Don Stefano Cerri ha accompagnato decine di migliaia di ragazzi a conoscere la Valgrisenche e la Valle d'Aosta. Per più di quarant'anni ha lavorato per amalgamare la vocazione educativa all'amore per il territorio: in questo modo ha seminato in quei giovani, diventati oggi donne e uomini, una forte e duratura relazione con le montagne valdostane e con le loro meraviglie.

Christophe Darbellay

La montagne en tant que lieu de rencontre, d'échange et d'identité. Christophe Darbellay a dédié son intense activité politique à la valorisation des terres de frontière du Valais et de la Vallée d'Aoste : une vision dont le col du Grand-Saint-Bernard est le symbole et qui associe la solidité de la tradition agricole à un regard tourné vers l'avenir, soucieux de renforcer les racines communes aux deux peuples et leur conscience des défis que l’avenir les appelle à relever ensemble.

Il riconoscimento di Chevaliers de l’Autonomie è stato quindi consegnato a:

Emma Bochet

Un phare pour la culture valdôtaine : telle est Emma Bochet, qui a consacré toute sa vie à la sauvegarde et à la diffusion du patrimoine culturel régional. Après son inestimable engagement en tant qu'enseignante, elle a mis toute son énergie au service du francoprovençal : son désir de témoigner et de transmettre la mémoire, celle des gens d'Aymavilles et d’Ozein en particulier, est un exemple pour les générations qui l'ont vue travailler sans cesse, afin de saisir le cœur de la tradition valdôtaine.

Bruno Brunod

Un talent extraordinaire, lié à des qualités humaines évidentes et à une volonté de fer. Ces traits ont fait de Bruno Brunod l'un des ambassadeurs les plus éminents de l'idée de montagne que la Vallée d'Aoste veut transmettre : l'image d'un homme fortement enraciné dans sa terre d'origine, mais capable également de s'engager pour obtenir des résultats exceptionnels, sans perdre ni son sourire, ni sa profonde humilité, ni son respect pour lui-même et pour les autres.

Giovanni Chiantaretto

Une vocation médicale qui se croise avec un profond sentiment d'appartenance à une communauté et à un territoire. Giovanni Chiantaretto a suivi avec une professionnalité sans faille l'évolution de la société valdôtaine. L'un des pionniers absolus de l'aide médicale pour les skieurs, il a su allier dévouement, altruisme et disponibilité, avec une chaleur humaine évidente et exemplaire.

Pietro Passerin d’Entrèves

Connaissance et conscience, dévouement et disponibilité : en unissant les vertus de l'homme de science aux compétences d’un administrateur chevronné, Pietro Passerin d'Entrèves a contribué à faire rayonner le nom de la Vallée d'Aoste. Au fil de son parcours professionnel et humain, sa précision dans la recherche scientifique s’est doublée d’une attention indéfectible pour son pays et ceux qui l'habitent, contribuant ainsi au développement social et culturel de la Vallée.

Gianfranco Trevisan

La vie de Gianfranco Trevisan s’est doublée d’un engagement constant, né de son idée de travailler pour garantir une existence autonome et complète aux personnes en situation de handicap. Profondément conscient de leurs problèmes, il a mis au service de cette tâche son esprit direct et clair, ainsi que son enthousiasme : à partir de son expérience personnelle, il a créé un système de prise en charge communautaire, au sein d’un réseau associatif et la Fondation Ollignan a obtenu des résultats extraordinaires.

La cerimonia si è conclusa con l’esecuzione dell’Inno della Valle d’Aosta, Montagnes Valdôtaines, della Corale Grand Combin diretta dal Maestro Davide Sanson.

