Rini (Fi) Apre la porta alla Lega VdA

"Se vogliamo governare dobbiamo essere uniti altrimenti chi deciderà di percorrere una strada diversa se ne assumerà la responsabilità, ovvero il giorno dopo le elezioni dovrà scendere a compromessi con i partiti che dice di voler contrastare e anche con i partiti di sinistra". Emily Rini, neo coordinatrice di Forza Italia, lancia un appello proponendo una coalizione per le prossime elezioni regionali del 19 aprile tra la lista che riunirà candidati di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Pnv-Front Valdotain-Area civica e quella della Lega. In occasione della conferenza di presentazione del 'nuovo corso' regionale del partito di Silvio Berlusconi (che ha inviato oggi un messaggio), Rini aggiunge: "Spero davvero che si possa dialogare, ma non per una questione di partiti, ma per dare delle risposte diverse alla nostra regione".

Rivolgendosi ai movimenti autonomisti, Rini ha aggiunto: "Stanno agitando contro di noi lo spauracchio dell'attacco all'autonomia da parte di una forza nazionale, ma la presenza oggi qui ad Aosta dei massimi esponenti del partito dimostra che Forza Italia non solo rispetta l'autonomia, ma la vuole valorizzare".



Secondo la presidente del Consiglio Valle "è necessario avere la forza e il coraggio di mettere a nuovo lo statuto, perché i soldini sono finiti e allora ci rimane la forza più grande che è l'autonomia legislativa, che deve essere utilizzata con cognizione di causa, con competenza e con forza". "Noi crediamo non solo nella valorizzazione del nostro statuto speciale - ha proseguito Rini - ma noi chiediamo fortemente un rilancio della nostra autonomia e lo faremo insieme agli amici Fratelli d'Italia".