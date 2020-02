Aosta, il consigliere comunale Lorenzo Aiello aderisce a Fratelli d’Italia

“Da oggi non sarò più un consigliere del gruppo misto, ma di Fratelli d’Italia, partito al quale aderisco. Si tratta di una scelta maturata dopo una lunga e attenta riflessione sull’indirizzo che voglio dare al mio impegno politico.

Concluso il percorso elettorale in CasaPound e alla luce di questi anni in consiglio comunale, ho personalmente maturato la convinzione che certe istanze di equità e sviluppo hanno quanto mai bisogno di essere espresse nelle istituzioni.

Ho scelto FdI per il suo progetto politico nazionale, nel quale posso riconoscermi, e perché qui in Valle d'Aosta c’è un percorso tutto da costruire, all'interno del quale ritengo di poter dare un prezioso contributo."