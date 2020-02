Festa Autonomia: Manes interprete preoccupazioni dei Sindaci e dei valdostani

"L’harmonie des voix de la Chorale Grand Combin éclaire à jour une occasion pour nous toutes et nous tous si importante, mais difficile au même temps. Aujourd’hui nous réfléchissons sur l’état de santé de notre Autonomie; en tas que représentants des Institutions, nous ne pouvons pas nous soustraire à des considérations indispensables et sincères". Ha esordito così Franco Manes, presidente del Celva e sindaco di Doues, portanto il saluto degli Enti Locali e soprattutto di tanti valdostani, che vivono una fase di scoramento per la situazione politica e morale.

Infatti, interpretando il comune pensare ha detto: "Questa è una fase politica seria, molto seria. I valdostani oggi devono interrogarsi sul proprio futuro e ragionare sui fatti dell’ultimo anno. Tutti noi dobbiamo assumerci una precisa responsabilità politica". Ha poi definito lo scioglimento del Consiglio comunale di Saint Pierre "uno strappo del quale oggi è difficile immaginare gli effetti nel lungo periodo: dal punto di vista politico, morale ed etico, un problema non solo per il Comune interessato, ma del Sistema Valle d’Aosta tutto".

E giusta - mente ha rimarcato che siano davanti ad "uno scenario di estrema complessità, qualcosa nella dialettica democratica, nei rapporti umani, amministrativi, istituzionali non ha funzionato". E nel ricordare che andremo al voto "per ricercare un nuovo equilibrio dignitoso, non raffazzonato e di cui tutti abbiamo bisogno, a ogni livello sociale, economico e amministrativo", Franco Manes ha poi sottolineato che "le conseguenze, lo sgomento che noi tutti proviamo non possono essere minimizzati, e sono resi ancor più gravi da una ormai incessante instabilità politica, che si muove ben oltre i confini dei singoli municipi e che, spesso, si fonda sull’ostilità verso il proprio antagonista, che non è più considerato un avversario leale, ma un nemico, da annientare a ogni costo".

Abbiamo a che fare una situazione politica che Manes ha così riassunto: "Negli ultimi sei anni, la nostra Regione ha visto avvicendarsi altrettanti Presidenti, di cui tre solo nell’ultima Legislatura, avviata nell’estate del 2018. Eppure, nemmeno due anni dopo le ultime consultazioni, torneremo a elezioni anticipate per rinnovare il Consiglio regionale".

Dunque andremo al voto per ricercare un nuovo equilibrio dignitoso, non raffazzonato e di cui tutti abbiamo bisogno, a ogni livello sociale, economico e amministrativo. Alle Comunali e alle Regionali, elettori e candidati dovranno giocare appieno il proprio ruolo, in questo passaggio così delicato per la nostra terra.

E qui Franco Manes ha fatto una forte sottolineatura dicendo: "Il mio timore è che la sfiducia, il malessere, la paura di sbagliare o di impegnarsi in 'qualcosa di molto più grande di sé' tenga lontano dalle urne e dalle liste le persone, sancendo la vera fine dell’Autonomia: la desertificazione sociale, valoriale e comunitaria, il mancato rinnovamento".

Iinfine, nel trattare la questione elezioni, Franco Manes rivolto un accorato appello ai valdostani perché, giustamente ha detto: "non possiamo gettare alle ortiche quanto di buono fatto sinora, per i Comuni, le imprese, gli agricoltori, i professionisti, i giovani, le famiglie". Infatti, di cose buone in questi anni ne sono state fatte, indipendentemente dal Governo che si è succeduto. "Noi - ha detto con forza Manes - non possiamo abbandonare la Valle d’Aosta".

Con convinta determinazione ha quindi aggiunto: "Ripartiamo dalla volontà popolare e dai punti fermi che ci uniscono, ritroviamo da essi lo stimolo per reagire e cambiare lo stato delle cose, rilanciamo la nostra straordinaria esperienza di autogoverno in uno sforzo sincero, che non sia né illusorio né auto compiacente".