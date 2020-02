Emily Rini guida terzo polo tra sovranisti e autonomisti

Che il progetto che alle prossime elezioni regionali vedrà correre insieme Forza Italia, Fratelli d'Italia e PnV-Area Civica-Front Valdôtain stia suscitando interesse, lo dimostra la sala congressi della BCC di Aosta gremita, sabato mattina, per la presentazione ufficiale del Presidente del Consiglio regionale, Emily Rini, a nuova coordinatrice del partito azzurro in Valle d'Aosta.

Un appuntamento, quello di sabato, che - viste le elezioni regionali del 19 aprile - è coinciso non soltanto con la presentazione del progetto di rilancio di Forza Italia Valle d'Aosta, ma con l'apertura di fatto della campagna elettorale. Tante le persone che hanno voluto essere presenti all'iniziativa, tra cui hanno spiccato le presenze in platea del notaio Giampaolo Marcoz, del già consigliere regionale Carlo Norbiato, del giovane ingegnere Luca Distasi, del rappresentante dei commercianti di Courmayeur, Edoardo Melgara, e del sindaco unionista Riccardo Moret, solo per citarne alcuni, oltre alla partecipazione di diversi imprenditori, esercenti, artigiani, professionisti e amministratori locali.

Tra i presenti anche gli ex coordinatori regionali di Forza Italia, Giorgio Bongiorno e Massimo Lattanzi, il neo portavoce valdostano di Fratelli d'Italia, Alberto Zucchi, insieme al già consigliere regionale Giovanni Aloisi e al consigliere al Comune di Aosta, Lorenzo Aiello, e André Lanièce, che con la sua presenza all'appuntamento di sabato ha di fatto smentito le voci circa una sua eventuale candidatura nella Lega, confermando quindi la solidità del sodalizio con la Rini.