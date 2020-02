POLITICAMERCATO 2020: Mouv da taxi per ex 5 Stelle a passeggero della Stella Alpina

Bene anche Aurelio Marguerettaz può candidarsi. E così un altro dubbio è sciolto ma non per tutti visto che cìè chi interpreta la norma che recita: non possono candidarsi immediatamente coloro i quali hanno ricoperto la carica di Consigliere regionale per tre mandati consecutivi. E siccome Marguerettaz non si è immediatamente ricandidato essendo passati quasi due anni dalle elezioni del 2018 c’è chi sostiene che possa ricarndidarsi. Per altri invece deve passare una legislatura. Materia per avvocati.

Quindi Aurelio Marguerettaz sarà nuovamente in pista e dio sa quanto ne ha bisogno l’Uv di uomini e donne per calare una lista in grado di toglierla dall’angolo in cui si è infilata. L’arduo compito se lo devono caricare sulle spalle, per il momento, Davide Sapinet sindaco di Saint Nicolas pronto ad approdare in piazza Deffeyes. Con lui dovrebbe essereci Federico Passerin di Courmayeur, tesoriere dell’Uv. Pare invece che Joel Farcoz sia ancora indeciso sul cosa fare mentre è già ceta la presenza di Cristina Machet che contrasterà nella Cervino Albert Chatrian. Ma il colpo gobbo l’Uv potrebbe farlo con il giovane e bravo Nicolas Vierin, figlio di tanto padre e fratello di Laurent Vierin.

Ma la vera bomba in questa fase del politicamercato è l’ipotesi che il Mouv, o meglio Elso Gerandin, si candidi nella Stella Alpina. Insomma il Mouv dopo essere stato il taxi che ha riportato in consiglio i fuori usciti dal 5 Stelle ora diventa il passeggero del taxi Stella alpina sul quale potrebbero salire Augusto Rollandin, Jean Barocco, Mauro Baccega. Insomma la Stella alpina sta calamitando unionisti di peso tanto da diventare la succursale rossonera.

La Lega chiude la porta in faccia a tutti i viandanti che bussano per trovare un taxi per cercare di raggiungere Piazza Deffeyes. Pare che non voglia riciclati per puntare sui duri e puri anche se inizia serpeggiare qualche preoccupazione sul risultato elettorale ma soprattutto perché trova difficoltà a ingaggiare candidati candidi non marchiati per esperienze politiche passate.

Un’altra bomba arriva da Alpe-Uvp; pare infatti che Patrizia Morelli non intenda rimettersi in gioco così come Jean Daudry. Nel Pd invece a sparigliare le carte è Fulvio Centoz che non sa ancora cosa fare. Ma non è una novità. La sintesi del suo savoir faire è nello stato di abbandono in cui versa la città di Aosta. È probabile però che il partito lo lasci in piazza Chanoux favorendo il trasferimento in piazza Deffeyes di Michele Monteleone stanco di bazzicare il sottotetto dell’Hotel de la Ville.

Polticamercato, però non è ancora decollato; tutti infatti sono impegnati nei festeggiamenti di carnevale. Da mercoledì prossimo, mercoledì delle ceneri, e sarà davvero una quaresima di penitenza.