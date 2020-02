CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Trilocale da ultimare in vendita a Courmayeur, via Della Vittoria - Dolonne

A Courmayeur, nella caratteristica frazione Dolonne, in via Della Vittoria, a pochissimi metri dall'impianto di risalita e vicino al Courmayeur Sport Center, VENDESI trilocale composto da terrazzino d'ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere e bagno. Al piano interrato è presente un posto auto coperto che eventualmente può essere chiuso con una porta basculante. L'alloggio viene venduto al grezzo nello stato attuale; l'Agenzia Patrizia Diemoz si rende disponibile per l'eventuale supporto tecnico nella realizzazione delle lavorazioni ancora necessarie per l'ultimazione dell'unità (preventivi e consulenze con artigiani e professionisti del settore). € 295.000,00 alloggio € 55.000,00 posto auto coperto

