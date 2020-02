Marlène Jorrioz représentera le Conseil de la Vallée à Bruxelles Parlement Jeunesse

Marlène Jorrioz, résidante à Charvensod, âgée de 19 ans, inscrite à la première année de la licence en langues et communication pour les entreprises et le tourisme à l'Université de la Vallée d'Aoste, représentera le Conseil de la Vallée à la 24e session du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui se tient dans la capitale belge à partir de lundi 24 jusqu'au 28 février 2020.

Le Parlement Jeunesse est une simulation parlementaire durant laquelle une centaine de jeunes âgés de 17 à 26 ans tiennent le rôle de députés, de ministres ou de journalistes. Les jeunes parlementaires analysent quatre projets de loi portant, cette année, sur des problématiques aussi diverses que la réintégration des auteurs d'infraction pénale, les modes alternatifs de parentalité, la promotion de la citoyenneté, l'instauration d'une allocation universelle.

Les jeunes valdôtains peuvent y participer grâce à l'Entente liant le Conseil régional de la Vallée d'Aoste, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement de la République et Canton du Jura. Dynamique et polyvalente, Marlène Jorrioz est passionnée de démocratie et de législation: elle a participé activement aux deux dernières éditions du Conseil des Jeunes Valdôtains, ainsi qu'au 70e Parlement Jeunesse du Québec.