Migliorato il piano di emergenza per frana di Quincinetto, sarà evitata chiusura

La realizzazione da parte della Società Autostrade Valdostane – SAV - di una rete di protezione nei punti di maggior criticità lungo la corsia Sud e alle analisi tecniche del Centro di Competenza nazionale presso l’Università di Firenze – UniFi - la procedura di gestione dell’autostrada in occasione dei diversi livelli emergenziali è stata rivista, prevedendo deviazioni sulla carreggiata Nord con doppio senso di marcia allo scattare della fase 3 e limitando i casi di chiusura del tratto a casistiche specifiche di volta in volta analizzate da UniFi e Prefetture, andando quindi a mitigare una situazione di grande disagio per l’intera Valle d’Aosta.

L’Assessore Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, Luigi Bertcshy ha sottolineato come: "il lavoro svolto in questi mesi abbia permesso di accelerare la programmazione degli investimenti, di definire un Piano di viabilità che ora, con l’introduzione a partire dalla metà del mese di marzo della nuova modalità di attivazione, viene decisamente migliorato così da permettere di rispettare le esigenze socio economiche della Valle d’Aosta e dei territori della bassa valle e del Canavese".