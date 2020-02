Il messaggio di mons. Cesare Nosiglia per la Quaresima

<<Carissimi,

anche quest’anno il Signore ci concede di vivere il tempo

santo della Quaresima, tempo di conversione e di grazia. Mentre ci

accingiamo ad iniziare questo cammino vogliamo raccogliere l’invito

dell’apostolo: «Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno

della salvezza» (2 Cor 6,2).Ogni giorno è possibile usufruire del

tempo che passiamo a casa o al lavoro e per i ragazzi e giovani a

scuola,in parrocchia e persino al mercato per vivere il Vangelo

dell’amore che Gesu’ ci offre per annunciarlo con la testimonianza e

la gioia di camminare insieme verso la Pasqua.



La Quaresima è un dono di Dio, un’occasione che ci viene

offerta affinché, con un più assiduo ascolto della Parola ed una più

intensa preghiera, possiamo sempre più «diventare cristiani», ed

essere così «testimoni di Cristo Risorto, speranza del mondo». Durante

questo tempo di grazia vi invito a prendere in considerazione due

testi che possono arricchire la nostra fede rendendola feconda di

quell'amore di Dio che si traduce nella carità. Mi riferisco al

fascicolo “Vi siete rivestiti di Cristo”e alla lettera pastorale

pasquale che uscirà a giorni “Abbiamo posto la nostra speranza nel Dio

vivente, che è bene approfondire nei consigli pastorali, con gli

operatori ecclesiali e con tutti i fedeli nei vari momenti di

formazione.



Ricordo quanto ho detto più volte: "Se la nostra chiesa

continuerà a privilegiare gli ultimi, se con coraggio profetico non si

sottrarrà alle nuove sfide di tante miserie morali e materiali proprie

del nostro tempo, non dobbiamo temere: la fede non verrà meno,

l'Eucaristia che celebriamo si tradurrà in pane spezzato nell'amore,

il Vangelo sarà sempre più credibile via di cambiamento anche

sociale".



Nel tempo quaresimale siamo invitati a fare delle rinunce,

a rendere la nostra vita più semplice e sobria, non per disprezzo per

le cose, dono di Dio, ma per diventare sempre più capaci di accogliere

quella «libertà dei figli di Dio» che è dono dello Spirito e si

esprime in maniera precipua nella fraternità e nella carità verso i

poveri, i senza lavoro, gli immigrati, i senza dimora,i malati e

sofferenti.



«Se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in

necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l’amore di

Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e

nella verità» (1Gv 3, 17-18). Rendo grazie a Dio per la vostra

generosità e confido che anche quest’anno sarete solleciti in

quest’opera di bene, secondo le parole dell’apostolo: «Ciascuno dia

secondo che ha deciso nel cuore, non con tristezza né per forza,

perché Dio ama chi dona con gioia» (2Cor 8,7). E così «sarete ricchi

per ogni generosità, la quale fa salire a Dio l’inno di ringraziamento

per mezzo nostro» (2Cor 8,11)



--->> C’è un problema però che mi sta molto a cuore e di cui dobbiamo

tutti preoccuparci e partecipare con la preghiera e la solidarietà:

penso ai molti lavoratori in cassa integrazione o che hanno perso il

lavoro e guardano al futuro con crescente preoccupazione; imprenditori

che rischiano la chiusura delle loro aziende per le difficoltà

crescenti del credito e del mercato sia interno che internazionale;

giovani che non trovano un lavoro o precari che, una volta perso il

lavoro, stentano a trovarne un altro e ritornano a dipendere in tutto

dai genitori; immigrati che si vedono costretti a far tornare nei loro

paesi di origine la famiglia e loro stessi si trovano in una

condizione di non poter ottenere più il permesso di soggiorno.

L’ampiezza del problema è tale che diverse imprese restano purtroppo

in grave difficoltà con il rischio, per molti lavoratori,siano

licenziati una volta terminato il tempo della cassa integrazione. Il

licenziamento è la condizione più devastante per un lavoratore e la

sua famiglia e occorre, pertanto, trovare, con l’apporto di tutte le

componenti del mondo del lavoro e delle istituzioni, le vie più

appropriate per far restare nel ciclo produttivo quanti oggi rischiano

di perdere il lavoro.<<---



--->> All’inizio della crisi finanziaria, che ha colpito diversi

istituti di credito, era giunta dal Governo un’assicurazione molto

forte: nemmeno un euro sarà perso dai risparmiatori. Vorrei che con la

stessa forza e impegno si dicesse oggi: nemmeno un lavoratore perderà

il posto di lavoro.<<---



L’estromissione dal lavoro per lungo tempo, oppure la dipendenza

prolungata dall’assistenza pubblica o privata, minano la libertà e la

creatività della persona e i suoi rapporti familiari e sociali. Il

primo capitale da salvaguardare e valorizzare è l’uomo, la persona

nella sua integrità



Chi è abituato a ragionare sui grandi numeri e a valutare la

situazione dai grafici statistici, stenta a rendersi conto che la

crisi sta gravando, in modo sempre più pesante, su persone, famiglie e

giovani precari, rischiando di rendere poco rilevanti i dati di una

crescita, di alcuni punti percentuali, della disoccupazione in Italia.

Ma coloro che ne subiscono le conseguenze, non sono numeri, ma persone

e famiglie concrete, che hanno diritto di essere considerate e

sostenute in modo diretto ed offrendo alle imprese le possibilità di

mantenerle nel mondo del lavoro.



Augurandovi un tempo di Quaresima ricco di grazia e di

amore ricevuto e donato, vi benedico di cuore.



Cesare vescovo, padre e amico>>.