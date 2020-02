POLITICA MERCATO 2020: Dalle Lega assicurano nessun incontro con Rollandin. Il giallo Marguerettaz

C’è chi nella Lega esclude che Nicoletta Spelgatti abbia incontrato a Cogne Augusto Rollandin. Forse non era Cogne. O forse erano due sosia. Comunque non rimane che prenderne atto. Augusto Rollandin rimane al centro delle attenzioni delle forze politiche impegnate a mettere assieme 35 candidati per presentare la lista. Nel prendere atto che Rollandin non ha incontrato Nicoletta Spelgatti, come dicono dalla Lega, si sente sussurrare che ci sia stato uno scambio di opinioni con Stella Alpina. Anzi c’è chi è pronto a scommettere che Stella Alpina farà ponti d’oro all’ex presidente della Regione.

Sicuramente non accoglierà proposte di candidatura Giulio Doveri che per il momento preferisce svolgere a tempo pieno la professione medica. E’ risaputa la passione e la professionalità di Giulio Doveri che al momento preferisce dedicarsi all’attività medica (vista anche la carenza di medici è cosa buona; ndr). Ma mai dire mai per il domani.

In questa prima fase di composizione delle liste oltre a cercare candidati di qualità è in atto il fenomeno del rubacandidato. E c’è chi è pressato da due, tre, quattro forze politiche perché dia la disponibilità a candidarsi. Anche l’Uv, che nelle passare elezioni avrebbe dovuto presentare due liste per soddisfare le velleità di candidatura, per le elezioni 2020 ha qualche problema; le sirene stanno tentando anche in più convinti rossoneri.

A far discutere è l’ipotizzata candidatura di Rollandin tanto che sono stati scomodati fior di avvocati per consulenze. Ebbene Rollandin può candidarsi e se eletto, fino a che non scadrà la sospensione prevista dalla legge Severino per gli amministratori condannati, scatterà nuovamente la sospensione, ma a novembre potrebbe rientrare in Consiglio.

L’attenzione è centrata anche su Aurelio Marguerettaz, il già assessore regionale e per 15 anni consigliere regionale convinto sostenitore che il bene della Valle era lo scioglimento del Consiglio Valle. Infatti i tanti Dottor Sottile stanno interpretando, leggendo tra una riga e l’altra, cosa prevede la legge elettorale. Secondo alcune interpreazioni Aurelio Marguerettaz non potrebbe candidarsi perché chi per tre legislature consecutive è stato seduto in Consiglio deve star fermo un giro. E lui è stato fermo solo mezzo giro. Infatti, per alcuni, si intende legislatura se supera i 30 mesi; ovvero metta quinquennio.

Comunque sia l’Uv sta svolgendo, sotto traccia, le primarie nelle varie Unitè e tra i papabili figurano Giulio Grosjacques, sindaco di Brusson e uomo forte nell’Union di Erik Lavevaz. Sicuramente assente, invece, Franco Manes che preferirebbe chiudere la carriera fra cinque anni da sindaco di Doues. La Jeuness candiderà, invece, l’Animateur Marco Carral o il suo predecessore Alex Bertolin, l’Entrade de Femmes non ha ancora deciso.

Nel frattempo lievita la Lista dei Sindaci; 35 primi cittadini sono tentati di portare le istanze comunali in Consiglio Valle. Ma il cantiere è appena aperto. Tra gli uscenti pare che non trovi un tetto Claudio Restano; per questo starebbe tentando un’operazione di alta ingegneria politica. Starebbe lavorando perché Maurizio Lanivi, sindaco di Valpelline, opti per una candidatura alle regionali nell’Uv in modo da liberare la fusciacca per tentare di indossarla.

La bomba della giornata è però il possibile passo indietro di Fulvio Centoz che potrebbe tentare nuovamente la scalata all’Hotel de la Ville da dove potrebbe uscire Michele Monteleone, ortodosso del Pd, che stanco di alloggiare in piazza Chanoux sarebbe intenzionato a mettersi in lista d’attesa per una poltrona in piazza Deffeyes.

Nella Lega danno per certa la candidatura dell’ex Stella Alpina André Laniece, ma anche lui è nella medesima condizione di Marguerettaz. Nel Mouv non sarà in lista per le regionali Luciano Caveri che ha deciso di indossare la fusciacca di Saint Vincent sfilandola all'attuale sindaco Mario Borgio. Per Caveri è l’unica esperienza amministrativa che manca al suo palmares dopo essere stato deputato, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, eurodeputato e Presidente della Regione.

E Vincenzo Caminiti, l’esuberante consigliere comunale di Aosta, che farà?