Aosta: PARON, MARQUEZ E LUBOZ TUTTI ASSOLTI PER APPALTO SERVIZI ANZIANI

Si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputatiil processo turbativa d'asta e tentata turbativa d'asta. Le richieste del Pm, Carlo Introvigne, erano di due anni di carcere e 400 euro di multa per l'assessore all'Istruzione e al Decoro urbano del Comune di Aosta, Andrea Paron; tre anni e quattro mesi e 300 euro di multa per il presidente della cooperativa sociale di servizi Leone Rosso, Cesare Marques e per Michel Luboz, funzionario della stessa cooperativa; un anno e sei mesi per Antonio Costantino e rinvio a giudizio per Giancarlo Anghinolfi, rispettivamente presidente e dg della cooperativa di servizi Proges di Parma. L'inchiesta riguardava l'affidamento di alcuni servizi assistenziali e per anziani da parte del Comune di Aosta. Paron, Marques e Luboz erano accusati di turbativa d'asta e tentata turbativa d'asta. Inoltre Marques e Luboz, con Costantino e Anghinolfi, erano accusati di reati fiscali. L'udienza è stata rinviata al 23 gennaio per le arringhe difensive.

Il Gup Giuseppe Colazingari, ha assolto tutti gli imputati, perché il fatto non sussiste

L'ipotesi di turbativa d'asta riguardava l'assegnazione a Leone Rosso, da parte del Comune di Aosta, di servizi socio-assistenziali negli anni scorsi; quella di tentata turbativa d'asta il bando per i servizi agli anziani, assegnato nel 2017 ad un altra coop (la Kcs).