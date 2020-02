Giusto aprire confronto su elezione diretta Presidente Regione

Sui giornali in queste ore si fa un gran parlare della proposta Renzi il #SindacodItalia, in VdA si era incominciato a parlare dell’elezione diretta del Presidente della nostra Regione grazie alla proposta BERTIN, nel maggio scorso avevo scritto alcune riflessioni su questo tema e l’Union mi aveva già processato in un Conseil Fédéral.Ritengo che l’elezione diretta del Presidente, possa essere uno strumento per garantire maggiore stabilità, spero che nella prossima campagna elettorale se ne parli.

Diciamolo chiaramente: credo che la maggioranza dei Valdostani vorrebbe conoscere preventivamente e poter votare il nome di chi li amministrerà.

I Valdostani sono stufi di pastette, accordi sottobanco, cambi di casacca e l’elenco potrebbe essere lungo. Hanno ragione!Il Valdostano vuole recarsi alle urne per scegliere e votare la persona che, con il suo programma, più si avvicinerà alle sue aspettative di cittadino.

Sono d’accordo sull’elezione diretta del Presidente della Giunta e credo che sia necessario affrontare un serio ed approfondito dialogo su questa riforma. A sostegno della validità di quest’opzione, posso portare la mia piccola storia di Sindaco, eletto direttamente dai cittadini.

Un’esperienza positiva, che valorizza i programmi e non gli slogan, le squadre dei rispettivi candidati Sindaci e non i singoli eletti “ondivaghi” in cerca di poltrone.

Il vincitore di questa competizione, può contare, fin da subito, su di una maggioranza certa e coesa con la quale lavorare per cinque anni. La minoranza, dal canto suo, ha tutte le possibilità di controllare l’azione amministrativa del Sindaco.

Nel mio Comune - Quart – abbiamo avuto campagne combattute, ma a risultato elettorale raggiunto, siamo riusciti a lavorare e a cogliere i nostri obiettivi, tant’è che nella successiva tornata di voto, siamo stati rieletti.

In sintesi i fattori positivi dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale sono: governabilità, identificazione e responsabilità di chi è eletto per governare oltre a un rapporto più diretto tra cittadino ed elettore.

La proposta di Rete Civica è un punto di partenza.

Parliamone, ma decidiamo