Evviva fino a lunedì bel tempo

Dal Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta si apprende che un campo anticiclonico determina tempo soleggiato con temperature miti fino a lunedì in Valle d'Aosta, in seguito correnti atlantiche porteranno dei passaggi perturbati, con possibili nevicate a quote medio-basse, alternati a schiarite, per buona parte della settimana

SABATO 22 FEBBRAIO

Soleggiato, con qualche velatura. Temperature: in aumento tranne le minime nel fondovalle. Pressione: in lieve aumento. Venti: 3000 m moderati nord-occidentali; episodi di foehn nelle valli superiori.

DOMENICA 23 FEBBRAIO



Soleggiato, con qualche velatura. Temperature: in aumento tranne le massime in montagna. Pressione: in lieve calo. Venti: 3000 m forti nord-occidentali; foehn nelle valli.

NEVE

Problema valanghivo: neve ventata e neve bagnata.

Valanghe provocate:

sopra i 2500 m e prevalentemente lungo la dorsale di confine nord-ovest della Regione, uno sciatore / escursionista può provocare il distacco di valanghe a lastroni di superficie di piccole o al più medie dimensioni, dai pendii ripidi / molto ripidi. Gli accumuli, nuovi e recenti, sono visibili e aumentano per dimensioni (spessori 20-50 cm) e numero salendo di quota, mentre diminuiscono allontanandosi dalla dorsale di confine estero con la Francia e la Svizzera. Sono presenti prevalentemente vicino a creste e colli e nei cambi di pendenza.

Il pericolo aumenta nelle ore più calde della giornata.



Spostandosi verso sud-est dominano i pendii con neve superficiale molto dura: qui il pericolo maggiore è di scivolare e cadere; utili coltelli e ramponi.

Valanghe spontanee:

scaricamenti e valanghe di neve umida, perlopiù piccole, a debole coesione dai pendii molto ripidi alla base delle fasce rocciose, soprattutto nel nord-ovest della Regione. Isolati lastroni superficiali di piccole dimensioni nei pendii sottovento.