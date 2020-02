L'ampliamento del Parco Mont Avic all'esame dei comuni di Chatillon e POntey

Nuovi sentieri che potrebbero unirsi a quelli del Parco del Gran Paradiso permetterebbero di implementare il circuito del Giro Parchi che interessa anche il territorio francese e il Parc National de la Vanoise dando vita ad un interessante pacchetto turistico. L0 prevede il Piano di ampliamento del Parco Mont Avic.

"I dati di fruizione - ha spiegato Sara Tutino - dicono che il trekking all’interno del grandi parchi è in grande crescita e per il Mont Avic interessare nuovi sentieri in zone come quelle della Val Meriana (nel comune di Pontey), con il Tour delle Macine, garantirebbe un incremento delle presenze turistiche. Si potrebbero studiare, inoltre, collegamenti con la zona di Champdepraz e la miniera di Hérin. Potrebbero nascere, infine, punti tappa in sezioni dell’allargato Parco per garantire nuovi ristori ai visitatori, creando così nuovi posti di lavoro".

La pianta organica del Parco Mont Avic è composta, ad oggi, 16 dipendenti ai quali si aggiunge il direttore. I dipendenti – ha spiegato Bolognini – svolgono anche una funzione didattica, promuovendo, attraverso una serie di incontri, il Parco nelle scuole.

Secondo Albert Chatrian, assessore regionale all'Ambiente (nella foto), "Il Parco, dunque, può ora essere visto come opportunità;. Se una volta rappresentava un vincolo, adesso è una possibilità per far crescere nuovi interessi economici.Nei prossimi giorni, verranno organizzati altri incontri con i rappresentanti dei Comuni di Champorcher e di Champdepraz, quest’ultimo sede storica del Parco. Sulla base delle risultanze di questi incontri e delle indicazioni che arriveranno dalle Amministrazioni comunali, la Regione potrà, infine, procedere ad elaborare l'effettiva proposta di ampliamento del Parco".

Il progetto di ampliamento del Parco Naturale Mont Avic è stato presentato ai Comuni di Châtillon e Pontey mercoledì 19 febbraio, presso la sala consiliare di Châtillon, dall'l’Assessore, il Dirigente della Struttura regionale Biodiversità e aree protette, Santa Tutino, il Presidente del Parco naturale Mont Avic, Davide Bolognini e la dottoressa forestale Elena Pittana, incaricata della raccolta dei dati territoriali relativi all’area di studio.