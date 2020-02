COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Italia Viva legge elezioni impedisce par condicio

Relativamente allo scioglimento del Consiglio regionale e all'indizione di nuove elezioni per il prossimo 19 di aprile, rimarchiamo come la legge elettorale vigente, al comma 3 dell'art. 6, consente ai gruppi già esistenti di non dover far sottoscrivere la propria lista dagli elettori.

Questa norma crea una evidente disparità tra movimenti e partiti, dà ad alcuni cittadini, i consiglieri uscenti, un potere negato a tutti gli altri e toglie alle elettrici ed agli elettori il potere di scegliere quali liste possano presentarsi alle elezioni; ciò parrebbe in contrasto con il dettato costituzionale e meritevole di un approfondimento anche in vista di referendum abrogativo.

Italia Viva intende partire da un confronto con +Europa e Azione (Calenda) per coordinare le scelte dell'area riformista per le regionali nell'ipotesi o di presentare una lista comune o di inserire delle candidate e dei candidati comuni in una lista alleata.