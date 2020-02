Sale il margine operativo lordo del sistema casa valdostano ma scende il fatturato

Il sistema Casa in Valle d’Aosta, rispetto all’anno precedente, il mol delle aziende sopra il mezzo milione di euro è in crescita del 19%, ma cala il volume d’affari (-4%).

In Valle d’Aosta sono poco più di 500 le imprese con sede legale nella regione, con un mol in crescita di poco superiore al mezzo miliardo (+22,2%) ma con un volume d’affari in calo a 5 miliardi (4%).

I dati, riferiti in anteprima sui bilanci dell’anno 2018, sono forniti dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine diretto da Michele Montemurro in relazione ad un’inchiesta realizzata in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved che sarà presenta venerdì mattina a Torino all’Unione Industriale Torino nella Sala Giovanni Agnelli in occasione della seconda edizione di Industria Felix - Il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta che competono.