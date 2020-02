Soccorsi due ghiacciatori americani dal SAV

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano a Cogne, nella serata di ieri, per il mancato rientro di due ghiacciatori in difficoltà su cascata di ghiaccio nella Valleille. Una squadra via terra si è attivata intorno alle ore 20.30.

I soccorritori, in contatto costante con la Centrale unica del soccorso, li ha avvistati e raggiunti, accompagnandoli poi nella discesa. I ghiacciatori (americani, un uomo di 38 anni e una donna di 43) sono in buone condizioni fisiche e non hanno avuto necessità di intervento sanitario. L'operazione, senza particolari criticità operative, si e conclusa alle ore 23.30.