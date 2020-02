Quart: Si alla nuova centrale idroelettrica di Trois Villes

Il Consiglio comunale di Quart ha approvato all’unanimità la realizzazione di una centrale idroelettrica sulle acque del Ru de Trois Villes, deliberando la convenzione con la Compagnia energetica Alto Buthier e avviando la procedura per l’esecuzione degli interventi previsti.

Le opere interesseranno terreni comunali e, in contropartita, la ditta si impegna a realizzare un elettrodotto per portare 6 Kwh di energia all’alpeggio Brunier e ad effettuare interventi alla vasca di Avisod dell’acquedotto, affinché possano essere installati impianti di monitoraggio della quantità e qualità dell’acqua.

Gli interventi comporteranno, a carico della ditta, una spesa di poco inferiore a 150mila euro; la ditta si impegna inoltre a installare una colonnina per ricarica auto elettriche con due prese da 22 kW e una stazione di ricarica biciclette con sei postazioni nei pressi della vecchia scuola di Avisod, che il Comune ha in programma di valorizzare come punto sosta escursionistico.

Il Consiglio ha anche approvato l’acquisizione, a titolo gratuito, di un fabbricato a Villefranche, in via Roma, destinato a scopi collettivi e sociali, facendolo rientrare nel progetto di qualificazione del borgo. L’assessore ai Servizi sociali ha annunciato che, oggi giovedì 20 febbraio 2020, si svolgerà un incontro con gli anziani, gli Alpini e gli assistenti sociali, dando seguito a una richiesta emersa nell’ambito del progetto Mismi. La maggioranza ha inoltre specificato le deleghe attribuite all’assessore Jean-Paul Brulard: Ambiente, Verde pubblico e rapporti con settori caccia e pesca.