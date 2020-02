Per elezioni regionali presentazion liste il 15 e 16 marzo

Le liste elettorali per le elezioni regionali del 19 aprile dovranno essere presentate dal 15 al 16 marzo. Lo comunica l'Ufficio elettorale, precisando che le firme necessarie devono essere non meno di 450 e non più di 700 "dovendosi applicare, in caso di scioglimento anticipato, la previsione relativa al dimezzamento del numero delle firme necessarie". Le liste dei candidati, da presentare alla cancelleria del Tribunale di Aosta, devono contenere le firme di persone aventi i requisiti di elettori. (ANSA).