L’onorevole Elisa Tripodi chiede al Governo per Vda proroga concessioni derivazioni acque

“Impegna il Governo a valutare, nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di prorogare di un anno il termine previsto dal comma 1-ter dell’art.11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 così consentendo alla Regione della Valle d’Aosta di disciplinare con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico entro e non oltre il 31 marzo 2021”. E’ il dispositivo di un ordine del giorno della deputata valdostana Elisa Tripodi (5 stelle) collegato al Decreto Milleproroghe.

Infatti si conclude oggi la discussione sul decreto Milleproroghe che, dopo il voto di fiducia di ieri, vedrà la sua approvazione in giornata alla Camera dei deputati. "La scadenza di approvazione della legge regionale sulle modalità di rinnovo delle concessioni idroelettriche – spiega Elisa Tripodi in una nota - viene prorogata di un anno, soltanto per la nostra Regione”.

Secondo la deputata il futuro della nostra Regione “può, grazie a questo, ancora contare sulla sua più importante azienda, la C.V.A., e il nuovo Consiglio potrà lavorare affinché questa azienda diventi il motore della transizione rapida e completa alle energie rinnovabili e all’indipendenza energetica, anziché essere semplicemente una “macchina da soldi” da dilapidare come avvenuto nel recente passato”.

Mobilità e riscaldamento sostenibili, aria e acqua pulite, protezione del territorio da cambiamenti climatici, traino dello sviluppo economico e delle nostre giovani risorse umane di alto livello, “sono ancora obiettivi possibili con una gestione virtuosa di una CVA di proprietà pubblica”. Rimarca Elisa Tripodi.